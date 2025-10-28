En el set de Yo Soy, Víctor Gonzáles llegó para rendir homenaje a Germaín De La Fuente con una interpretación cargada de sentimiento. Apenas terminó su presentación, Cachín no dudó ni un segundo en darle el primer sí: “Me he emocionado, me encantó, pensé que estaba escuchando a Germaín De La Fuente”.

Luego, Ricardo Morán destacó su talento y lo felicitó por haberse dejado convencer por su nieta para participar: “Ella va a estar muy contenta cuando se entere que conmigo tiene el segundo ‘sí’ y es bienvenido a la siguiente ronda”. Finalmente, Jely Reátegui, entre aplausos, celebró su gran imitación, sellando así su pase directo a la siguiente etapa.

¿Seguirá tocando los sentimientos del jurado y del público con su interpretación? ¿Hasta dónde llegará este imitador que ya dejó huella? No te pierdas lo que se viene en Yo Soy.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!