En una reciente edición de Yo Soy, cuatro jóvenes llegaron listos para impresionar al jurado imitando al popular Grupo 5. Con vestuario, coreografía y actitud, todo estaba preparado, salvo por un detalle: les faltaba un integrante. El conductor del programa, Franco Cabrera, no dudó en intervenir.

“Vengo a imitar a Franco Yaipén”, dijo Franco Cabrera entre risas mientras se unía al grupo, vestido con la característica indumentaria de la agrupación. Su espontaneidad y humor sacaron carcajadas a los jurados Ricardo Morán, Maricarmen Marín y Diana Sánchez.

“Estoy un poco nervioso, estábamos esperando desde las 8am”, confesó antes de bromear con Carlos Alcántara: “Quiero sacarme una foto contigo”, dijo el conductor, contagiando su entusiasmo a todos en el set.

¿Se quedará Franco Cabrera como parte del “Grupo 5” versión Yo Soy? No te pierdas las próximas ediciones del programa y entérate de todo lo que sucede en el escenario más divertido de la televisión peruana.

