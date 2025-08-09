En Yo Soy, Flavia Alcántara conquistó al público y jurado al interpretar a Dua Lipa en la gala realizada en Chiclayo. Desde la primera estrofa, su voz y actitud en escena llamaron la atención de todos, incluso arrancando sonrisas por la precisión de su imitación.

Cachín confesó que Dua Lipa era su “amor platónico” y que su presentación lo había dejado sin palabras, dándole un rotundo “sí”.

Por su parte, Ricardo Morán se mostró impresionado, aunque señaló que debía corregir el acento antes de otorgarle también su aprobación.

Jely sumó elogios, recomendándole mayor confianza en el escenario para explotar todo su potencial, cerrando su participación con otro “sí”.

¿Podrá Flavia superar los retos que vienen y llegar a la gran final? No te pierdas todo lo que sucede en Yo Soy y sigue apoyando a tus imitadores favoritos.

