En el set de Yo Soy, Felicitas Puma llegó decidida a brillar al interpretar a Thamara Gómez, mostrando una voz dulce y un estilo muy parecido al de la reconocida cantante de cumbia. Su presentación fue bien recibida por el jurado, que resaltó su talento, aunque también le dieron algunos consejos para seguir mejorando.

Jely Reátegui fue la primera en comentar, elogiando su timbre vocal: “Tu tono de voz es muy bonito, muy dulce”, señaló. Sin embargo, agregó que le gustaría verla “más segura, más plantada y con mayor proyección de voz”, antes de darle un sí para la siguiente etapa.

Por su parte, Ricardo Morán coincidió con Jely en que se le veía “muy chiquita”, destacando que le faltaba “más peso a nivel voz y a nivel actoral”, aunque finalmente decidió apoyarla. En tanto, Cachín consideró que los detalles a mejorar eran “muy específicos y fáciles de trabajar”, por lo que también le dio un sí, asegurando así su paso a la próxima ronda.

🎶 ¿Logrará Felicitas seguir creciendo y consolidar su imitación de Thamara Gómez en los próximos episodios? No te pierdas las siguientes presentaciones de Yo Soy, solo por Latina Televisión.

