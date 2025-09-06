En Yo Soy, Shirlie Ruíz llegó desde Iquitos para imitar a Miriam Cruz y cumplir un sueño que esperó por diez años. Ella, que se dedica a vender golosinas en los carros, confesó que gracias a ese trabajo ha construido un amplio repertorio musical y que estaba feliz de estar en el escenario.

Su interpretación contagió al jurado, que comenzó a bailar, aunque tuvieron que interrumpirla al notar que había confundido la letra y repetido una estrofa. A pesar de eso, Jely la elogió diciendo: “Si te escuchara cantar en el micro, me perdería mi paradero por seguir oyéndote”, aunque recalcó que no veía aún a la cantante en su imitación.

Ricardo coincidió, recomendándole trabajar más el género. Aunque recibió dos “no”, antes de retirarse, Mauri le dedicó palabras llenas de cariño: la llamó “una chica encantadora, con una luz especial” y le pidió que mantenga ese corazón bonito que la caracteriza.

¿Podrá Shirlie volver a intentarlo con más fuerza en otra temporada? No te pierdas lo que sigue en Yo Soy.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!