En Yo Soy, un participante llegó con un gran outfit inspirado en su mamá y con la misión de rendir homenaje a Pascualillo, “un cantante del pueblo para el pueblo”.

Entre risas y buen humor, antes de comenzar, Mauri le pidió que prometiera algo: que, sin importar el resultado, se retiraría con la misma sonrisa con la que ingresó al escenario.

Al iniciar su imitación, el concursante mostró toda su actitud, pero no logró convencer al jurado, pues coincidieron en que aún le faltaba trabajar bastante en la voz y el estilo. Sin embargo, todos destacaron su carisma y energía positiva.

Mauri lo felicitó por atreverse con un personaje tan difícil como Pascualillo y le recordó su promesa: “Vas a irte con una gran sonrisa”. El participante, agradecido por la oportunidad, se despidió entre aplausos y buena vibra.

¿Crees que el carisma puede pesar tanto como la voz en una imitación? No te pierdas las próximas presentaciones en Yo Soy.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!