En Yo Soy, una pareja de enamorados llegó para realizar el dueto e imitación de Camilo Sesto e Isabel Pantoja.

Ambos contaron que trabajan juntos en la preparación de sus personajes, y que incluso él ya había participado anteriormente como Camilo Sesto en el 2022, llegando hasta las galas.Los jurados recordaron que en otra temporada también tuvieron la oportunidad de verlos como dúo en competencia.

Con gran actitud y despliegue en el escenario, Roldán Martel y Nicol Díaz iniciaron su presentación con bailes y energía. A pesar de que Cachín destacó su esfuerzo y votó a favor, no ocurrió lo mismo con Ricardo y Jely, quienes coincidieron en que aún les falta preparación. Jely los animó a seguir practicando y a no rendirse en su camino artístico.

¿Será que los volveremos a ver en una próxima temporada? ¿Podrán pulir su imitación y conquistar al jurado en otra oportunidad? Descúbrelo en las siguientes presentaciones de Yo Soy.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!