En Yo Soy, Natali Mines llegó al set para imitar a Danna Paola, con muchas ganas de demostrar su talento. Sin embargo, Ricardo Morán le señaló varios errores durante su presentación, destacando la afinación y el desenvolvimiento sobre el escenario como puntos clave a mejorar.

Por su parte, Jely Reátegui no dudó en motivarla. Le dijo que siga siendo ella misma y que continúe haciendo lo que le apasiona sin importar los comentarios del resto. Aunque le dio un no, sus palabras estuvieron llenas de energía positiva y ánimo para que no renuncie a sus metas.

Finalmente, Cachín Alcántara quiso darle una oportunidad especial: pidió que cantara una segunda vez y, al notar su tristeza, decidió compartir su propia experiencia llena de “No’s” antes de lograr un sí en su carrera. Tanto él como sus compañeros reforzaron su mensaje de apoyo, recordándole que está dando apenas los primeros pasos de un camino largo pero hermoso.

Gracias a ese gesto, Natali interpretó un segundo tema antes de despedirse del escenario, llevándose consigo una lección importante y nuevas fuerzas para continuar luchando.

¿Volverá Natali más fuerte para una próxima oportunidad? ¿Logrará conquistar al jurado con su crecimiento?

