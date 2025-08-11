En una nueva edición de Yo Soy, Andrés Matos se presentó ante los jurados con una sorpresa: “He estudiado comunicación audiovisual y ahora estudio prótesis dental”, dijo antes de interpretar al legendario Elvis Presley. Sin embargo, aunque su llegada fue prometedora, la imitación del “Rey del Rock” no fue suficiente para impresionar a los jurados.

Ricardo Morán, siempre directo, le señaló: “No entiendo tu inglés y tampoco tu interpretación escénica”. A pesar de este comentario, Andrés no se dio por vencido y optó por cantar una segunda canción, con la esperanza de cambiar la percepción del jurado. Lamentablemente, al terminar su presentación, Jely Reátegui y Cachín coincidieron en que la imitación no era lo que esperaban, y le dijeron que no.

El sueño de Andrés de convertirse en el nuevo Elvis Presley de Yo Soy se desvaneció, pero su esfuerzo en el escenario quedará marcado en la historia del programa. ¿Logrará algún día encontrar el éxito con otro personaje? No te pierdas el próximo episodio de Yo Soy para descubrir más sorpresas.

