En el set de Yo Soy, David Arana sorprendió al jurado al presentarse para imitar a Oscar D’León, siendo uno de los integrantes de la peculiar “familia karaoke” que llegó en grupo para probar suerte en el programa.

Entre risas, Ricardo Morán lanzó una divertida “advertencia municipal”: “Si estás con tu familia viendo el programa y se te ocurre venir al casting tres días después… ¡detente! Piensa bien lo que haces y prepara tu audición, por favor”, bromeó, haciendo referencia a la espontaneidad con la que la familia decidió participar.

Sin embargo, bastaron unos segundos de la presentación de David para que el jurado quedara impactado. Ricardo Morán interrumpió abruptamente la audición, miró a cámara y rectificó entre carcajadas: “La advertencia que he hecho… ¡se olvidan!, ¿ya? Si están con su familia, súbanse al carro y vengan todos ahora mismo”. La energía del imitador desató las risas y gritos de emoción de Jely Reátegui, mientras Cachín observaba en shock.

Tras retomar su presentación, Ricardo lo felicitó: “Tienes un camino profesional en la música si decides seguirlo. Con un poco de entrenamiento y coaching, podrías dedicarte a esto profesionalmente”.

Por su parte, Cachín resaltó: “Imitaste a uno de los referentes más difíciles: canta, baila, toca contrabajo y guapea a la vez. Desde hace tiempo buscábamos a un Oscar D’León así”. A la cuenta de tres, el jurado le dio un rotundo sí al unísono.

Antes de retirarse, los jueces le dejaron valiosos consejos. Ricardo le advirtió sobre “no descuidar la proyección corporal y trabajar el aspecto físico para evitar caer en la parodia”. Cachín, en tanto, lo animó a “ensayar el movimiento de tocar y cantar al mismo tiempo para lograr una imitación completa”.

¿Seguirá David los consejos del jurado y se convertirá en el nuevo Oscar D’León de esta temporada? Descúbrelo en los próximos episodios de Yo Soy.

