Jesús Manuel llegó decidido a romper el molde y sorprendió desde el inicio al revelar que había trabajado bailando para el propio Príncipe Sandino, el artista que estaba a punto de imitar dentro de Yo Soy. Entre saludos emocionados a Cachín y Ricardo Morán, contó que era bailarín de Guayno en Juliaca antes de anunciar con fuerza: “Yo soy el Príncipe Sandino”.

Su interpretación fue intensa, llena de energía y gritos al público de Juliaca, Puno y Arequipa, generando risas cuando los jueces notaron que parecía querer reírse mientras cantaba. Tras pedirle que se quedara quieto, el jurado destacó que era la primera vez que alguien imitaba a ese artista y que el timbre estaba muy logrado, aunque le advirtieron que debía controlar la respiración para no “dar vueltas como trompo”.

Finalmente, recibió el sí del panel, marcando un debut inesperado y llamativo en el escenario.

¿Podrá mejorar su técnica en la siguiente ronda? ¿Mantendrá la fuerza sin perder el control? No te pierdas lo que viene en Yo Soy.

