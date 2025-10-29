En el set de Yo Soy, Ramses Ramírez llegó para rendir homenaje a Jorge González, y su presentación fue pura adrenalina. Desde los primeros acordes, contagió a todos con la energía del rock, al punto de provocar un pequeño pogo entre los jurados y el conductor Franco Cabrera, quienes se levantaron, saltaron y hasta “destrozaron” el set en medio de risas y euforia.

Tras el divertido caos, los jurados recuperaron la calma y admitieron que el entusiasmo de la canción les impidió juzgar con precisión la interpretación, por lo que le pidieron una segunda presentación. En esta nueva oportunidad, Jely Reátegui le preguntó si había tomado clases de canto y, entre bromas, lo hizo comprometerse a iniciar clases formales. “Te falta un poco de técnica y de apoyo”, le dijo, pero bajo esa condición, le dio un sí.

Ricardo Morán coincidió parcialmente con ella, señalando que la actuación aún estaba “incompleta” y que se notaban algunos problemas de respiración. “Hay trabajo por hacer, pero el potencial está ahí”, agregó, aunque finalmente votó no. Por su parte, Cachín Alcántara, entre risas y complicidad con el público, decidió darle su sí, asegurando su pase a la siguiente etapa.

¿Te pareció justa la decisión de los jurados? ¿Crees que Ramses logrará pulir su técnica en las próximas galas? No te pierdas lo que se viene en nuevos episodios de Yo Soy.

