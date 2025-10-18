Yo Soy 2025: ¡El participante IMPROVISÓ y no convenció al jurado con su imitación de “El Lobo”!
El participante reconoció que improvisó su presentación, lo que le costó su permanencia en la competencia.
En “Yo Soy”, el participante Wilson Mendoza llegó al set para imitar a “El Lobo”, pero su presentación no logró convencer al jurado. Ricardo Morán fue directo al señalar que no encontró la imitación: “Te escuché cantar a ti, no a El Lobo. Cantas bien, pero no encontré una imitación bien lograda”, comentó.
Por su parte, Jely Reátegui le recomendó preparar mejor su presentación si desea regresar al programa. “Tienes que ensayar más esa imitación, porque eso marca la diferencia”, le dijo, recordando que el propio participante había admitido que tanto su personaje como su presentación fueron improvisados.
Tras recibir dos “no”, Wilson Mendoza se despidió del escenario y quedó fuera de la competencia.
