En el escenario de “Yo Soy”, Santos Ñahuincamassca sorprendió al público al llegar caracterizado como Christian Yaipén, buscando conquistar al jurado con su interpretación. Antes de iniciar su evaluación, Ricardo Morán le preguntó sobre su formación musical y experiencia en el canto. Luego de escucharlo, el jurado reconoció su buena voz, pero le señaló que aún debía trabajar su técnica vocal. “Eres un buen boceto de Christian Yaipén, pero todavía falta control y matiz en tu interpretación”, comentó, dándole un no.

Por su parte, Cachín Alcántara destacó su esfuerzo y el potencial que podía desarrollar con más práctica. “Podrías esperar una o dos temporadas para volver, aprovechar ese tiempo para perfeccionar tu técnica e imitación”, le aconsejó el actor, antes de darle su sí.

Finalmente, Jely Reátegui coincidió con Morán, aunque resaltó el carisma y la interpretación física de Santos, reconociendo su talento y actitud positiva. “Tienes mucho potencial, no te desanimes. Prepárate, porque podrías sorprendernos en el futuro”, expresó, dándole también un no.

🎶 ¿Volverá Santos en una próxima temporada con una versión más pulida de Christian Yaipén? ¿Logrará conquistar finalmente al jurado? No te pierdas las próximas audiciones de Yo Soy, solo por Latina Televisión.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!