En el escenario de “Yo Soy”, Aldo Riccio sorprendió a todos al interpretar a Mike Bahía. Desde su primera presentación, el participante mostró seguridad y frescura sobre el escenario, lo que captó la atención del jurado. Sin embargo, Ricardo Morán quiso escuchar un poco más antes de decidir y le pidió una segunda canción. Aldo aceptó sin dudarlo, demostrando su disposición y pasión por la música.

Durante la imitación, Ricardo Morán intervino para ofrecerle algunos consejos sobre cómo mejorar la interpretación, guiándolo en aspectos técnicos y de proyección. Por su parte, Jely Reátegui destacó su naturalidad y soltura, señalando lo atento que estaba al público y lo bien que conectaba con la audiencia. “Solo debes fijarte bien en cómo Mike Bahía articula las palabras y en sus gestos característicos”, le recomendó la actriz, antes de darle su “sí”.

Cachín Alcántara elogió su buen oído y la forma en que logró captar la atención de todos, sumando otro voto positivo. Finalmente, Ricardo Morán reconoció su técnica y talento, asegurando que solo necesita pulir algunos detalles para alcanzar un nivel aún más alto. Con tres votos a favor, Aldo Riccio fue recibido con entusiasmo a la siguiente etapa de la competencia.

🎤 ¿Seguirá sorprendiendo Aldo en las próximas presentaciones? ¿Qué otros artistas imitará? No te pierdas las nuevas audiciones de Yo Soy, solo por Latina Televisión.

