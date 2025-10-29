En el set de Yo Soy, Jim Marco llegó decidido a convencer al jurado con su imitación de Enrique Bunbury, pero terminó protagonizando uno de los momentos más comentados de la noche.

Desde el inicio, Ricardo Morán destacó que estaba “bastante cercano” al personaje, aunque le recomendó “bajarle un poquito a la intensidad de la actuación” para mejorar incluso en la parte vocal. “Si traes a un Bunbury más natural y no tan sobreactuado, estarás bien”, señaló el jurado antes de darle un sí.

Por su parte, Jely Reátegui no quedó del todo convencida. Si bien le reconoció la buena elección de canción, fue tajante al señalar que “cuando la canción explota, se presentaban muchos problemas de afinación” y que “no era algo chiquito”, por lo que su voto fue no.

Cachín Alcántara, en cambio, pidió que cantara otra canción. Luego de escucharlo nuevamente, decidió darle una oportunidad con un sí. Sin embargo, en un giro inesperado, Ricardo Morán interrumpió para decir que, con esa segunda presentación, lo había sentido “súper lejano del personaje original”, muy distinto a la primera vez. Así, anunció que cambiaría su voto a un no, dejando al participante fuera de competencia. El momento cerró con un sincero arrepentimiento de Cachín, quien reconoció que pedir una segunda canción cambió el rumbo de la decisión.

¿Te pareció justa la decisión de Ricardo Morán? ¿Crees que Jim Marco merecía seguir en carrera? No te pierdas lo que se viene en nuevos episodios de Yo Soy.

