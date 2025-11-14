Desde el primer instante, el imitador hizo vibrar el estudio de Yo Soy con una potencia vocal que sorprendió a todos. Apenas terminó su interpretación, Ricardo intervino con una declaración que marcó la magnitud del momento: “Salim es uno de los mejores vocalistas de rock que tenemos en el país … Me ha encantado esta presentación”. Sus palabras dejaron claro que el participante había superado expectativas.

A continuación, Cachín no dudó en destacar que el concursante “copió la sensación de rockstar” que caracteriza al verdadero Salim Vera, resaltando su actitud, presencia y dominio del escenario. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos llegó con Jely, quien aprovechó para enviar un saludo al cantante original y expresó que “esta es una imitación respetuosa, linda, hecha con mucho cariño; la imitación es un arte hermoso y hoy lo hiciste muy bonito”. Su mensaje reforzó el valor del respeto y la sensibilidad detrás de la presentación.

Finalmente, la noche culminó con tres rotundos SÍ, convirtiéndose en un instante celebratorio que confirmó el impacto del imitador y la fuerza de su homenaje.

¿Crees que esta actuación estuvo a la altura del verdadero Salim Vera? ¿Te sorprendió la reacción del jurado? No te pierdas lo que viene en Yo Soy, donde cada gala trae revelaciones y momentos inolvidables.

