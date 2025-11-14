En su llegada al set de “Yo Soy” Carlos Aluan apareció caracterizado como Nino Bravo, pero desde sus primeras notas los jurados mostraron dudas. Jely Reátegui fue directa al señalarle que imitar a un personaje tan mayor suponía “un riesgo mayor”, aunque enfatizó que igual era muy bueno. Sin embargo, también le remarcó que aún tenía mucho por afinar.

La sorpresa llegó cuando Daniela Darcourt, desde su rol de espectadora, confesó que deseaba verlo interpretar a José José, propuesta a la que se sumó Cachín, asegurando que Carlos estaba “bendecido para el canto”. Ante la insistencia, el participante decidió intentarlo. Tras su interpretación como José José, los jurados quedaron completamente encantados y lo llenaron de elogios. El momento más potente lo dio Jely, quien afirmó entre risas: “Retiro lo dicho… no pasas como Nino Bravo, ¡pero sí como José José!”. Finalmente, Carlos obtuvo tres rotundos ‘sí’ y celebró emocionado su clasificación.

¿Qué te pareció este giro inesperado? ¿Crees que Carlos debería continuar como José José en la competencia? No te pierdas todo lo que seguirá ocurriendo en “Yo Soy“

