En Yo Soy, tras su presentación, el imitador de Luis Miguel se dispuso a escuchar la opinión, crítica y veredicto de cada jurado. Ricardo Morán comenzó sin filtros con una broma relacionada a la canción presentada: “Yo no culpo ni a la noche ni a la playa, culpo a los que te han mandado acá”, a lo que el concursante respondió cómicamente: “¿Será que no me ama?”.

A pesar de que la imitación no estuvo del todo lograda, Ricardo Morán destacó la energía en escena y le aconsejó que, si no pasaba a la siguiente fase, se fuera con la satisfacción de haberlo entregado todo. Cachín coincidió con los comentarios y, aunque le dio un “no”, halagó su capacidad de cantar, bailar y mantener una buena actitud en todo momento.

Por su parte, Jely Reátegui le señaló que recibir múltiples sugerencias de imitación es positivo, ya que así podría explorar y jugar con otros personajes. Además, resaltó su carisma y “un imán muy bonito para que la gente vea y conecte”, animándolo a seguir probando nuevos retos, pues consideró que Luis Miguel no fue el personaje más adecuado para él.

Con tres negativas, el participante se retiraba del escenario, pero algo inesperado ocurrió cuando fue entrevistado por Franco Cabrera y Diana Sánchez. ¿Tendrá una segunda oportunidad? ¿Logrará sorprender en otro momento? Descúbrelo en Yo Soy.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!