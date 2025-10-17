En el casting de Yo Soy, Nicolás Canales se presentó caracterizado como Justin Bieber, interpretando el tema Never Say Never. Aunque su voz y energía llamaron la atención, Ricardo Morán se mostró confundido: “Me parece escucharte a ti, no a Justin Bieber”, dijo, dejando en claro su negativa.

Ante el comentario, Cachín le dio una segunda oportunidad para demostrar su talento con el icónico tema Baby. Esta vez, Nicolás sorprendió a todos, especialmente a Morán, quien terminó sonriendo ante la mejora. Finalmente, Cachín y Jely Reátegui le dieron el ansiado sí, permitiéndole pasar a la siguiente ronda del programa.

