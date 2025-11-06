En una nueva gala de Yo Soy, Jhonder García llegó al escenario para rendir tributo al reconocido salsero Gilberto Santa Rosa. Con una caracterización cuidada y mucha actitud, intentó conquistar al jurado con su interpretación, pero las opiniones fueron divididas.

Jely Reátegui fue la primera en dar su veredicto: “Siento que aún falta trabajo, se desinfla mucho la imitación y eso se nota tanto en el cuerpo como en el timbre”, señaló la actriz, dejando en claro que el participante debía seguir puliendo detalles. Finalmente, le dio un no.

Sin embargo, Cachín Alcántara pidió una segunda canción. Tras escucharla, comentó que “entra y sale el timbre”, aunque reconoció que el concursante le generó mucha curiosidad, por lo que decidió darle un sí y una oportunidad más.

Por su parte, Daniela Darcourt confesó que “le pasan varias cosas” con el participante, y explicó que trataría de ser lo más objetiva posible. “Físicamente hay mucho parecido y en algunos momentos siento un aire muy similar a su voz, pero aún falta afinar mejor y estudiar los movimientos del cantante original”, comentó. Finalmente, le dio un sí con la condición de que trabaje minuciosamente tanto la voz como la interpretación escénica.

Así, Jhonder García logró pasar a la siguiente etapa de la competencia, demostrando que su esfuerzo y carisma pueden llevarlo lejos si continúa perfeccionando su imitación.

