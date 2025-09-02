En Yo Soy 2025, Sanyer Carrizales, un joven de 9 años en Perú y residente de Comas, llegó con una historia única: “Soy la mascota oficial de Alianza Lima, el Gallo Negro. Cuando comienza el partido, salgo a la cancha como el Gallo Negro junto a los jugadores”, contó, sorprendiendo a todos con su entusiasmo y su peculiar trabajo. Además, reveló que canta en los buses, lo que le da una experiencia diferente en el mundo de la música.

El participante vino para imitar a Beéle y, al interpretar “Sobelove”, no solo intentó imitar la voz del artista, sino que también se animó a bailar y caracterizarse al estilo de Beéle. Esto sorprendió a los jurados, aunque las opiniones estuvieron divididas.

Jely Reátegui, a pesar de algunas desafinaciones, se mostró positiva: “Te voy a decir que sí, porque quiero verte en la siguiente ronda”.

Por su parte, Ricardo Morán fue más crítico: “Eres muy consciente al usar tu cuerpo; sin embargo, debido a la desafinación, te voy a decir que no”.

Carlos Alcántara, aunque también señaló algunos problemas vocales, le dio el visto bueno: “Tu voz parece un poco cansada, pero tu voz es tu herramienta de trabajo y debes cuidarla. Te voy a decir que sí”.

