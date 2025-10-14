La más reciente gala de Yo Soy 2025 tuvo entre sus participantes a un personaje muy singular. “En mi facultad me dicen El Fierro porque soy coqueto y pícaro”, dijo riendo mientras sostenía su saco al hombro. Según contó Franco Cabrera, conductor del programa, el joven había cambiado de artista a último momento antes de su casting.

Finalmente, “El Fierro” decidió imitar a Elvis Presley, interpretando uno de los clásicos del “Rey del rock”. Su energía y actitud llamaron la atención del jurado, aunque el timbre de su voz no logró asemejarse del todo al original.

“Te falta aprender inglés, te diré que no”, comentó Ricardo Morán, mientras que Carlos Alcántara le aconsejó: “Vuelve con otro personaje, tienes potencial”. A pesar de no avanzar, el participante se robó las risas del público y dejó la puerta abierta para una próxima oportunidad.

¿Será capaz de regresar con una nueva imitación y conquistar al jurado? No te pierdas las siguientes galas de Yo Soy.

