En Yo Soy, un participante sorprendió al presentarse como Bad Bunny, pero lo que más llamó la atención fue su personalidad tranquila y tímida. “Mi nombre es Axel y vengo del Callao”, dijo Axel Araujo, quien respondió con pocas palabras cuando los jurados le preguntaron por su familia y su preparación para la imitación.

Al momento de cantar “Titi me preguntó”, los nervios le jugaron en contra: no entró a tiempo en la canción y terminó perdiendo fuerza en su presentación.

El jurado, tras evaluarlo, decidió que no alcanzaba el nivel esperado y le dijeron que no continuaba en competencia.

¿Tendrá una revancha en futuras audiciones? Descúbrelo cada noche en Yo Soy.

