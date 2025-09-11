En la última edición de Yo Soy, los imitadores Giancarlo Chamorro y Christian Villanueva se enfrentaron en un intenso duelo para ganarse el lugar como Juan Gabriel de esta temporada.

Ambos interpretaron con mucha emoción el tema “Por qué me haces llorar”, logrando conmover al público presente. Sin embargo, la decisión final no fue sencilla para el jurado.

Tras felicitarlos, Ricardo Morán comentó que habían discutido largamente con sus compañeros de mesa y finalmente anunció: “Ninguno pasa a la siguiente ronda”.

¿Estás de acuerdo con esta ajustada decisión del jurado? No te pierdas los próximos episodios de Yo Soy Latina.

