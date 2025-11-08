En el set de “Yo Soy”, Yerson Aguilera llegó decidido a conquistar al jurado con su imitación de Lucho Paz. Su carisma y dominio escénico destacaron desde el inicio, aunque no todos los jueces quedaron completamente convencidos.

Jely Reátegui le dijo que cantaba muy bonito y con mucho estilo, pero dudaba si ese dominio correspondía realmente al personaje original. Por su parte, Cachín Alcántara aseguró entre risas que con su interpretación podría armar una fiesta completa: “Perfectamente me veo bailando con lo que él canta”, le dijo, dándole su voto de confianza.

Daniela Darcourt coincidió con Jely en que a veces lograba ver a Lucho Paz y otras no, destacando que debía trabajar el “señoreo” característico del cantante. Sin embargo, tras la intervención de Cachín, quien concluyó que “duda más duda es igual a sí”, el jurado decidió dejarlo pasar a la siguiente ronda con dos votos a favor y una gran recomendación: seguir puliendo los detalles que hagan brillar su imitación.

¿Logrará Yerson perfeccionar su imitación para mantenerse en competencia? ¡Descúbrelo en las próximas galas de “Yo Soy”!

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!