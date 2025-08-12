Yo Soy 2025 continúa ofreciendo grandes sorpresas y en esta ocasión fue Merceth de los Milagros, quien volvió al escenario del programa tras haber participado en una temporada anterior. En su primera participación, había imitado a Shakira, pero esta vez se atrevió a tomar un reto aún más grande: emular a la famosa cantante británica Dua Lipa.

A pesar de los nervios que confiesa sentir al enfrentarse a cada nueva imitación, Merceth se mostró decidida a dar lo mejor de sí misma: “Me gusta ponerme retos, tengo nervios pero lo doy todo”, comentó antes de su presentación. Y con esa energía, subió al escenario para sorprender a los jurados con su interpretación.

Ricardo Morán, quien ya conocía el talento de la participante, no dudó en darle su voto positivo: “Yo sé lo que tú puedes hacer y por eso te voy a decir que sí”. También Jely Reátegui destacó su experiencia y desenvolvimiento en el escenario: “Se nota la experiencia desde cómo te paras y cómo te desenvuelves, nos vemos en la siguiente ronda”.

Merceth de los Milagros consiguió pasar a la siguiente fase del programa, demostrando una vez más su capacidad para sorprender. ¿Logrará llevar su imitación de Dua Lipa a otro nivel en las galas? No te pierdas los próximos episodios de Yo Soy 2025 para descubrirlo.

