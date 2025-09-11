En la más reciente edición de Yo Soy, dos imitadores de Nicky Jam se disputaron la posibilidad de representar al cantante en la competencia. Tras pasar la primera ronda, Brian JC y Real Ender Briceño tuvieron que enfrentarse directamente para definir quién se quedaba en el programa.

El primero en presentarse fue Brian JC, quien interpretó con fuerza su tema elegido. Luego llegó el turno de Real Ender Briceño, que también dejó en claro su talento. Sin embargo, la decisión final estuvo en manos del jurado.

“El que pasa a la siguiente ronda es Brian”, anunció Ricardo Morán, provocando la emoción de los seguidores del concursante y la sorpresa del público en el set.

¿Crees que Brian JC tiene lo necesario para llegar hasta la final? No te pierdas los próximos episodios de Yo Soy Latina.

