En la más reciente edición de Yo Soy, dos concursantes se enfrentaron con el reto de interpretar al “Príncipe de la canción”. César Piscoya y Luigui Cruz cantaron “Ya lo pasado, pasado”, desatando la emoción del público en el set.

Tras escucharlos, Jely Reátegui agradeció la entrega de ambos y, finalmente, el jurado anunció: “El que clasifica es Luigui Cruz”.

Antes de despedirse, Ricardo Morán se acercó a César Piscoya y le dijo: “El jurado te quiere felicitar”. A lo que el concursante respondió con humildad: “No se pudo, pero estoy muy agradecido por la oportunidad”.

¿Crees que Luigui Cruz logrará consolidarse como el gran imitador de José José? No te pierdas los próximos episodios de Yo Soy Latina.

