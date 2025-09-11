En la más reciente edición de Yo Soy, la competencia estuvo marcada por el enfrentamiento entre Pablo Dolorier y Claudio Morante, quienes llegaron con la ilusión de convertirse en el imitador oficial de Dread Mar.

Ambos interpretaron sus canciones con mucha entrega y lograron emocionar al público, pero la decisión final quedó en manos del jurado.

“El que pasa a la siguiente etapa es Pablo Dolorier”, anunció Ricardo Morán, provocando los aplausos del público presente.

¿Será Pablo Dolorier el gran imitador que conquiste al jurado hasta la final? Descúbrelo en los próximos episodios de Yo Soy Latina.

