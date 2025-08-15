En Yo Soy 2025, cada día aparecen imitadores más sorprendentes para impresionar a los jurados Ricardo Morán, Jely Reátegui y Carlos Alcántara. Hoy, uno de los concursantes confesó: “Desde la temporada 1 de Yo Soy mis amigos me animaron a venir” y agregó, “Me he escuchado y siento que me parezco al artista”.

Además, sorprendió a todos al contar que “Mi ex me animó a venir” antes de iniciar su imitación de Diego Torres. Jimmy Martel dio lo mejor de sí en el escenario, cantando con pasión y logrando que los tres jurados le dieran el pase sin dudarlo.

¿Crees que Jimmy podrá encontrar su verdadero “color esperanza” y avanzar en la competencia? No te pierdas su participación y más en el programa de Yo Soy.

