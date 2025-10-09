En la más reciente gala de Yo Soy, Karin Idol, imitadora de Denisse Guerrero, volvió a robarse todas las miradas con una presentación impecable. Su potencia vocal y dominio escénico hicieron vibrar al público y al jurado, quienes destacaron su crecimiento técnico y la solidez de su interpretación.

El primero en opinar fue Cachín Alcántara, quien no dudó en elogiar su desempeño: “Felicitaciones una vez más. Nadie sabe si va a ser su última presentación y tú lo hiciste como si fuera la final. Me encanta tu soledad en el escenario, te paras fuerte, y así como Feid hizo que me guste el reggaetón, tú has hecho que me vuelva fan de Belanova”, expresó entre risas.

Por su parte, Jely Reátegui resaltó el avance técnico de la imitadora: “Esta ha sido la presentación con el timbre más cercano que has tenido. Se nota que te has preparado muchísimo, los agudos han salido increíbles, sin gritar, muy precisos y con mucha presencia. Me ha gustado mucho”, comentó con una sonrisa.

Finalmente, Ricardo Morán se mostró impresionado con su recuperación y madurez artística: “Tuviste una pequeña confusión de letra, pero te recompusiste muy bien. Lo importante no es cómo te caes, sino cuántas veces te levantas. Tus agudos en voz de pecho han estado perfectos, ha sido un placer escucharte. Lo hiciste muy, muy bien”, sentenció con orgullo.

¿Seguirá Denisse Guerrero sorprendiendo con su potencia vocal? No te pierdas Yo Soy y revive todos los mejores momentos del programa.

