En Yo Soy, Axel López llegó para imitar a Javier Solís, pese a que casi no se animaba a participar por el poco tiempo que le dejan sus tres trabajos: asesor en un call center, mariachi y cantante lírico, además de ayudar a su mamá con su negocio de sándwiches. Desde su primera nota atrajo la atención del jurado por la intensidad de su voz y su impecable interpretación.

Ricardo halagó su potencia vocal, aunque señaló que aún le faltaba trabajar un poco en los matices. También le recomendó explorar más su faceta de cantante lírico, ya que ese talento podría abrirle más oportunidades.

Aun así, tanto él como Jely y Cachín coincidieron en que tenía un gran futuro y no dudaron en darle el sí para pasar a la siguiente etapa. La sorpresa final llegó cuando descubrieron que su micrófono nunca estuvo encendido, lo que realzó aún más la fuerza de su interpretación.

¿Crees que Axel pueda convertirse en uno de los favoritos de la temporada? Descúbrelo en las próximas presentaciones de Yo Soy.

