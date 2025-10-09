La pista del set de Yo Soy se encendió al ritmo de “Shaky Shaky”, con una presentación que hizo temblar al público y dejó a los jueces de pie. Gandhi, imitador de Daddy Yankee, volvió a demostrar por qué es uno de los favoritos del concurso: actitud, movimiento y una coreografía que no dejó espacio para respirar.

El primero en comentar fue Cachín Alcántara, quien destacó el dominio escénico del participante, pero le hizo una observación técnica: “Buena presentación, Gandhi, me encantó. Solo te diría que tengas un poco de cuidado con la dicción, porque donde te entendí bastante fue justo en el momento que improvisaste. Ahí pusiste bastante intención en lo que decías”, señaló el actor, entre risas y aplausos del público.

Por su parte, Jelly Reátegui se mostró encantada con la evolución del imitador: “Me ha gustado mucho esta presentación. Has tenido más seguridad, más aplomo y esa postura ‘Michael Jacksonesca’ que te pidió Ricardo. Respiradito, calmado, con buena postura, me ha gustado muchísimo”, expresó. La jurado incluso bromeó al recordar una improvisación pasada: “Me hubiese encantado que digas Jely, Jely, Jely”, comentó entre carcajadas.

Finalmente, Ricardo Morán cerró la evaluación con una reflexión sobre la mejora del artista: “El freestyle de hoy podría perfectamente haber sido hecho por Daddy Yankee. Para eso son las lecciones: no importa cuántas veces te caes, importa cuántas veces te levantas. Y esta vez, te has levantado bien”, concluyó el jurado, resaltando la superación del participante tras su tropiezo anterior.

Con su energía, carisma y dominio del escenario, Gandhi reafirma que “El Big Boss” sigue más vivo que nunca en el escenario de Latina.

¿Seguirá Daddy Yankee sorprendiendo con nuevas improvisaciones? Descúbrelo en los próximos programas de Yo Soy.

