En Yo Soy, Marsella Ramos llegó como imitadora de Karol G, mostrando desde su entrada una personalidad excéntrica y extrovertida.

Entre pasos, coreografías y mucho caos, interpretó con intensidad Bichota, dejando a todos sorprendidos y sobre todo, asustados. El momento fue tan inusual que el Espartano encargado de retirarla del set se espantó y salió despavorido para traer refuerzos.

Las reacciones no tardaron: Ricardo Morán quedó boquiabierto, Cachín sin palabras y Jely se escondió tras la mesa del jurado. “Porque Marcella, eres UN MONTÓN y lo digo de la mejor manera posible”, comentó Ricardo entre risas, recordando cómo incluso el espartano se asustó.

Ella, sin perder el ritmo, respondió: “También sé imitar a Mon Laferte y a Rosalía”, provocando nuevas carcajadas y otro susto inesperado en el jurado.

¿Será que Marsella vuelva con otra imitación igual de sorprendente? ¿Podría conquistar a los jurados con sus otras versiones? No te pierdas lo que viene en Yo Soy.

