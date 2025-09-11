En la más reciente edición de Yo Soy, varios concursantes llegaron con el sueño de convertirse en Bryan Arámbulo. Solo cuatro lograron llegar a la segunda ronda: Marlon Ugáz, Jean Pierre Collantes, Jan Ollaguez y Antonio Mendoza, quienes se enfrentaron en un intenso duelo musical para demostrar quién merecía continuar en la competencia.

Tras sus presentaciones, los jurados destacaron la entrega de los imitadores, pero la decisión no fue nada sencilla.

“Gracias por la entrega a los cuatro; sin embargo, tenemos que elegir a uno”, comentó Jely Reátegui. Finalmente, añadió: “El que pasa a la siguiente ronda es Marlon Ugáz”.

¿Será Marlon Ugáz el imitador de Bryan Arámbulo que llegue hasta la gran final? No te pierdas los próximos episodios de Yo Soy Latina.

