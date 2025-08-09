En Yo Soy, Kenny y Sheran llegaron al set para interpretar a R.K.M y KEN-Y. La idea nació de manera espontánea, contactándose por redes y reuniéndose apenas un día antes para ensayar, lo que no impidió que ambos se metieran de lleno en sus personajes.

Su presentación fluyó con naturalidad, mostrando química y conexión en el escenario, lo que mantuvo la atención del jurado en cada momento.

Las críticas no se hicieron esperar: aunque cuestionaron la imitación, resaltaron la buena dupla que formaron. “Ustedes dos son un buen acto (…) increíblemente es bueno que se hayan encontrado, (…) creo que trabajar juntos les va a hacer bien”, comentó Mauri Stern, quien halagó el canto y el rapeo, pero advirtió con un “suenan muy a ustedes”. Incluso planteó que podrían convertirse en “un buen proyecto futuro para volverse imitadores o un dueto nuevo”.

Finalmente, recibieron un “no” por parte del jurado, pero se despidieron entre aplausos mientras Jely Reátegui les pedía que no se separen, algo con lo que Mauri coincidió, asegurando que le gustó su presentación y que fue “buena”.

¿Podrán convertir esta química en un proyecto sólido? ¿Será esta dupla una futura revelación en el escenario? No te pierdas más presentaciones en Yo Soy.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!