En Yo Soy, la tercera ronda trajo una gran sorpresa: el primer casting en vivo de la temporada. Un concursante llegó al escenario con barba castaña, falda negra y mucha actitud. “Mi nombre es Piero Vaccaro y vengo de Chorrillos”, dijo, antes de contar que además es músico y tiene su propia orquesta.

“Vengo a imitar a un artista de género bailable”, agregó antes de cantar “El Matador” de Vicentico. Tras su interpretación, el jurado lo evaluó. Jely Reátegui le aconsejó: “Concéntrate en la dicción”, mientras que Ricardo Morán comentó: “Te sentí desconcertado, pero en la segunda canción me convenciste, yo digo que sí”.

¿Será este casting en vivo el inicio de una gran historia en la competencia? No te pierdas lo que traerán las próximas galas de Yo Soy.

