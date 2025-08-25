En una emotiva jornada de Yo Soy, Jeysson Condori se presentó frente al jurado con una historia que tocó corazones. “Actualmente trabajo como motorizado de delivery”, contó al iniciar su presentación. Luego agregó: “Canto de manera aficionada, antes lo hacía en los carros, pero desde que nació mi última hija me dedico más a la familia”.

El joven imitador interpretó “Amanece” de Anuel AA, pero su audición dejó dudas en el panel. Ricardo Morán no tardó en consultarle: “¿Alguna vez has cantado en discotecas?”. Fue ahí cuando Jeysson, entre lágrimas, confesó: “Hace tiempo vine al casting, dejé de imitar por mis hijos, hace dos años que no veo a los mayores, los quiero y los extraño mucho”, conmoviendo a todos.

Pese a los nervios, Morán destacó su potencial: “Deberías trabajar con tu voz porque creo que tienes una herramienta que te podría ayudar. Estuviste nervioso, pero tú deberías estar cantando, yo te voy a decir que sí”.

Jely Reátegui y Carlos Alcántara también le dieron el visto bueno, motivando al participante a seguir luchando por sus sueños.

¿Volverá a encontrarse con sus hijos desde el escenario? ¿Podrá la música cambiarle el destino? ¡No te pierdas su historia en Yo Soy!

