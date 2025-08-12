Yo Soy 2025 nos presentó a un participante muy particular: Michael Pariona, un joven de 18 años que, además de su pasión por la música, se dedica a animar shows infantiles y hasta funerales. Desde Puente Piedra, llegó con el sueño de imitar a Michael Jackson, y aunque su historia de vida conmovió al jurado, la imitación no fue suficiente para avanzar.

“Con este trabajo trato de ayudar a mis hermanos”, explicó el participante, que mencionó también que su papá es cantante de huaylas, lo que le permitió heredar el talento musical. Sin embargo, la difícil tarea de imitar a un ícono como Michael Jackson no fue bien recibida por los jurados.

Ricardo Morán fue tajante al decir: “La afinación te acompañó esporádicamente, yo voy a decir que no”. Por su parte, Jely Reátegui también votó en contra, comentando: “Tienes una gran energía, empezaste súper bien pero la imitación se fue desarmando”. A pesar de la negativa, Michael Pariona se mostró optimista: “Me llevo una grata experiencia, pero capaz regreso con otro personaje”.

Aunque no logró impresionar en esta oportunidad, su determinación y su historia personal nos dejan con la intriga de qué podría traer en el futuro. ¿Volverá con una nueva imitación que conquiste a los jurados? No te pierdas Yo Soy 2025 para descubrirlo.

