En Yo Soy 2025, un participante con una historia única llegó decidido a conquistar al jurado con su imitación. Víctor Williams, artesano y joyero de 52 años que trabaja con oro, confesó su eterna afición por la fama y la salsa: “Espero que al jurado le guste mi participación, arriba la salsa”, dijo antes de salir al escenario.

Víctor interpretó a Jerry Rivas, integrante de “El Gran Combo”, y aunque Ricardo Morán reconoció que tenía un timbre similar, le señaló que le faltaba actitud en su presentación. Sin embargo, el apoyo de Jely Reátegui y Carlos Alcántara fue suficiente para que Víctor pasara a la siguiente ronda.

¿Crees que Víctor seguirá mejorando para llegar aún más lejos en la competencia? No te pierdas su evolución y mucho más en el programa de Yo Soy.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!