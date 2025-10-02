Yo Soy 2025 Conciertos: Raphael brilló con “Digan lo que digan”, ¿se salvó de la sentencia?
El intérprete español volvió a impactar con su potente voz y presencia escénica.
En la quinta ronda de Yo Soy, Raphael fue ovacionado tras interpretar “Digan lo que digan”. El imitador deslumbró con su potencia vocal y con la intensidad de cada gesto sobre el escenario.
El jurado lo reconoció de inmediato. Carlos Alcántara expresó: “Tu fuerza en el escenario es impresionante, lograste una presentación muy sólida”. Jely Reátegui sostuvo: “El parecido vocal es evidente y el dramatismo te hace destacar”. Finalmente, Ricardo Morán concluyó: “Eres uno de los imitadores más consistentes en esta temporada”.
¿Podrá Raphael seguir firme como uno de los favoritos del programa? No te pierdas Yo Soy Conciertos 2025.
