En la quinta ronda de Yo Soy, llegó el turno de Paul McCartney, interpretado por Sandro Campos, quien interpretó “Live and Let Die”, uno de los clásicos más exigentes del ex Beatle. El “Reto del Espejo” puso a prueba su capacidad vocal y escénica frente a una de las canciones más icónicas del rock.

Previo a su presentación, Sandro Campos expresó: “Antes vine como Pedro Suárez Vertiz y no lo logré, cantar es mi estilo de vida y lo que amo hacer”.

El jurado quedó impactado. Carlos Alcántara comentó: “Por momentos tu voz era casi idéntica, me sorprendiste, tienes mucha actitud y eso también se valora aquí”. Jely Reátegui le mencionó: “Tienes un timbre muy parecido y agregaste matices a la actuación, gran presentación con un gran tema”

Finalmente, Ricardo Morán afirmó: “Lo que hiciste está muy bien, la segunda parte de la imitación me convenció completamente”.

¿Seguirá Paul McCartney brillando con su estilo legendario en las próximas galas? No te pierdas Yo Soy Conciertos 2025.

