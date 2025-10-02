Yo Soy 2025 Conciertos: Nicky Jam hizo vibrar el escenario con “El amante”
El imitador hizo cantar y bailar a todos con un clásico del reguetón.
En la quinta ronda de Yo Soy, Nicky Jam encendió el escenario con el clásico “El amante”. El imitador hizo cantar y bailar a todos los presentes, demostrando que su estilo urbano cada vez se acerca más al del verdadero artista.
Jely Reátegui fue la primera en hablar: “Disfrutaste y ganaste más flow y peso escénico, es bonito cuando compartes con el público, pero ten cuidado con los problemas de aire”. Carlos Alcántara añadió: “Te veo cada vez más sólido y sé que es por las horas que le dedicas a esto, cada presentación tuya es un gran avance”.
Finalmente, Ricardo Morán señaló: “En los graves estás parecido, pero cuando subes de tono, la voz de Nicky Jam brilla más que la tuya”.
¿Podrá Nicky Jam seguir imponiéndose con el género urbano en esta competencia? No te pierdas Yo Soy Conciertos 2025.
