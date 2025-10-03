La gala de “Yo Soy” subió de temperatura cuando Nicky Jam interpretó “X”, uno de los hits más populares del reggaetón. Con movimientos precisos y flow, logró conectar con la audiencia.

Carlos Alcántara comentó que en su opinión, él y sus amigos estaban listos para presentarse y emprender su carrera a parte, disfrutando mucho de la presentación. Jely Reátegui añadió que notó a nivel corporal cómo había evolucionado, pues esta vez se notó su disfrute y pasión. Ricardo Morán remarcó los problemas de afinación, lo cual lo llevó a no disfrutar mucho su presentación, siendo comprensivo con el cansancio y desgaste que debe tener a esa altura, pero a la par, pidiéndole que intente disimularlo, pues se venían momentos más duros.

