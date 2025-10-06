En la semana final de Yo Soy, la imitadora de Joy subió al escenario para interpretar “Llorar” en compañía del imitador de Luis Fonsi. La presentación fue un momento íntimo y poderoso que resaltó la sensibilidad vocal de la participante, quien se juega su permanencia en esta recta decisiva.

Con una puesta en escena sobria pero cargada de emoción, ambos artistas lograron conectar profundamente con el público. Las miradas cómplices, las armonías bien logradas y la intensidad en cada verso hicieron que el teatro entero contuviera la respiración.

El jurado no tardó en reaccionar. Carlos Alcántara agradeció la participación y ayuda de Luis Fonsi, destacando lo encantado que quedó con la actuación.

Luego, Jely Reátegui destacó la melodía y el complemento de voces, además, señaló su buen desarrollo respecto a la actuación y naturalidad, pero señaló que debería jugar más con su compañero sobre el escenario.

Finalmente, Ricardo Morán resaltó la dificultad técnica del número, agradeciendo como se potenciaron mutuamente, señaló que estaba de acuerdo con Jely respecto a la química, pero que fuera de eso, fue una muy buena presentación.

¿Será esta interpretación suficiente para mantenerla en competencia? No te pierdas Yo Soy Conciertos 2025 y sigue cada presentación de esta emocionante semana final.

DESCUBRE AQUÍ CÓMO VOTAR POR TU FAVORITO

Si quieres apoyar a tu favorito, el proceso es muy sencillo. Primero, descarga la app de Latina desde Play Store o App Store. Una vez instalada, regístrate con tus datos o inicia sesión si ya tienes una cuenta.

Cuando estés dentro, ubica la pestaña “PARTICIPA” para votar durante el programa EN VIVO.

Pulsa el botón “PARTICIPAR”, busca al imitador al que quieres apoyar y confirma tu voto.

¿Ya sabes por quién vas a votar? 📱 No te pierdas la gran semana final de Yo Soy y apoya a tu imitador favorito desde la app de Latina.

¿Dónde ver todos los capítulos de “Yo Soy”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Yo Soy” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Yo Soy”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Yo Soy” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Yo Soy Perú

EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 7:15 p.m!