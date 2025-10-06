En la semana final de Yo Soy, el imitador de José José se unió al imitador de Dyango para interpretar el clásico “Si me dejas ahora”, en una presentación cargada de sentimiento, técnica y elegancia.

Ambos artistas se lucieron con una puesta en escena sobria, luces tenues y un acompañamiento orquestal que elevó la emotividad de la canción. El público acompañó cada verso con un silencio respetuoso, dejando que las potentes voces hicieran el trabajo.

El jurado no tardó en reaccionar. Carlos Alcántara fue el primero en comentar: “Me gustó el comienzo, ha sido maravilloso, felicitaciones”.

Por su parte, Jely Reátegui resaltó la interpretación actoral: “Qué placer escucharlos, conforme ha pasado la competencia interiorizaste más conceptos, matices y brillos de José José, se puede profundizar más, tener a tu coach de compañero te ha dado confianza”.

Finalmente, Ricardo Morán destacó el desempeño del imitador de José José: “Es un arma de doble filo, tener a tu couch en el escenario también hace que te pongas un poco nervioso (…) es algo natural, sin embargo, es una cosa que vas a tener que superar (hubieron algunas imprecisiones, pero tú mismo aprenderás a controlarlo”.

¿Logrará José José asegurar su permanencia en esta etapa decisiva? No te pierdas Yo Soy Conciertos 2025 y acompaña a los imitadores en el camino hacia la gran final.

