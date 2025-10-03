En “Yo Soy”, José José volvió a demostrar por qué es uno de los favoritos del público con “Lo pasado, pasado”. Su interpretación cargada de sentimiento arrancó aplausos desde el primer verso.

Carlos Alcántara expresó que no puede esperar a verlo con una voz más madura, pues a pesar de ser jóven, ya lo dejaba impresionado, deseándole suerte en su carrera. Jely Reátegui comentó su gran habilidad vocal, recomendándole agregarle más ligereza a su voz y a su cuerpo para conectar aún más con la canción.

Por su parte, Ricardo Morán señal+o cómo había incorporado el tono de voz más jóven de José José, agradeciéndole dicho esfuerzo y detalle que había culminado en algo positivo, advirtiéndole que en esa diferencia dependía su futuro en la competencia, terminando por desearle mucha suerte en su carrera artística.

¿Seguirá José José conquistando al jurado y al público? No te pierdas “Yo Soy” Conciertos 2025.

¿Dónde ver todos los capítulos de "Yo Soy"?

Todos los capítulos de "Yo Soy" están disponibles en nuestro canal de Youtube de Yo Soy Perú.

