En la tercera ronda de conciertos de Yo Soy se presentó el imitador de José José, considerado uno de los favoritos para ganar esta temporada del programa de imitación.

Tras una presentación impecable, la expectativa creció aún más con su interpretación de “El Triste”.

El jurado destacó su talento, aunque también señalaron detalles a mejorar. Carlos Alcántara comentó: “Es complicado encontrar fallas, pero sí las hay. Tu presentación es extraordinaria, pero tienes que tener cuidado de no arañar a Raphael, porque él es histriónico, pero José José no”.

Por su parte, Jely Reátegui señaló: “Esta canción es de las más difíciles de José José. Esto ha salido bien, pero tu primera presentación fue brillante”.

¿Será capaz el imitador de José José de mantener su favoritismo en las próximas galas? ¡Descúbrelo en los próximos conciertos de Yo Soy!

