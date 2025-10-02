En la quinta ronda de Yo Soy, Feid interpretó “Chimbita” y logró que el público se levantara de sus asientos para corear junto a él. Su estilo urbano y su puesta en escena hicieron que el jurado lo reconociera como uno de los más auténticos de la noche.

Carlos Alcántara fue el primer jurado en comentar: “Será bien difícil mandar a sentencia a alguien, excelente presentación, me encantó”. Jely Reátegui añadió: “Por momentos sentí que le faltó un poco de gravedad al timbre, la energía ha estado mejor canalizada, fuerte y potente para poder manejar al público”.

Ricardo Morán, por su parte, señaló: “Yo siento que falta un poco más de fuerza vocal, siento que Feid tiene un timbre un poquito más delgado que el tuyo”.

¿Seguirá Feid sorprendiendo y avanzando con fuerza en la competencia? No te pierdas Yo Soy Conciertos 2025.

